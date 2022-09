Brandweeroefening wordt plots echte oproep na melding alerte burger in Vichte

anzegem LEVENSVER­HAAL. Oud-sche­pen en oud-gedeputeer­de Marleen Decraene overleden: “Dankzij haar hield Anzegem de voeten droog”

In Anzegem is de voormalige schepen en gedeputeerde Marleen Decraene op 73-jarige leeftijd overleden. “Ze zei laatst nog dat ze blij was met alles wat ze had kunnen realiseren in haar leven”, zegt haar man Stephan Titeca. “Terecht ook, ik was fier op mijn echtgenote.” Decraene lag mee aan de uitbouw van provinciedomein De Gavers, de restauratie van het Lijsternest en de realisatie van het waterbufferbekken in Anzegem.

27 september