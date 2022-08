Bieren waarvan de naam je even doet glimlachen: “Dulle Teve is een scheldnaam voor een vervelende vrouw”

Waregem Bram (41) doet het! Kanaal overzwem­men brengt tot 4.000 euro voor SOS Kinderdor­pen op

Wat een prestatie! Bram De Langhe is in zijn opzet geslaagd. De kinesist zwom het Kanaal over. “Het is een jongensdroom, die nu werkelijkheid is geworden.”

31 juli