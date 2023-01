Bewoners wzc Wielant breien sjaals voor kwetsbare kinderen

zwevegem Chaplin Frietbouti­que is volledig vernieuwd: “Pand hiernaast hebben we meegenomen in de verbou­wings­wer­ken”

Chaplin Frietboutique in Zwevegem is opnieuw open na een complete make-over. Het pand ernaast werd mee opgenomen in de frituur, waardoor het comfortabeler werken is, en klanten ook binnen kunnen wachten op hun frietjes.

3 januari