Eerste editie minifesti­val Klassie­kers Sint-De­nijs uitver­kocht

Het minifestival Klassiekers Sint-Denijs vindt op zondag 10 september voor het eerst plaats. Deze muzikale fietstocht neemt je mee langs de mooiste plekjes in de Zwevegemse deelgemeente voor vier klassieke concerten in openlucht. Deze eerste editie is uitverkocht.