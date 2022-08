Beschonken bestuurder knalt om 7 uur ’s ochtends achterin op oudere bestuurder die wil indraaien: “Het is de eerste keer dat ik zo achter het stuur kruip”

“Ik was uitgeweest in Waregem en was onderweg naar huis”, vertelt de bestuurder die het ongeval veroorzaakte. “Ik had gedronken ja, dom van mij. Het is de eerste keer dat ik toch nog achter het stuur kroop nadat ik gedronken heb, het is meteen zware les die ik krijg.” De eerlijke veroorzaker van het ongeval gaf ook mee dat hij iets te snel reed met zijn Opel Corsa. Hij knalde zondagmorgen vroeg achterin een stilstaande auto die wilde indraaien om te parkeren. Vermoedelijk was de oudere bestuurder onderweg naar de bakkerij.