Bedrijf naar rechtbank doorverwezen na dodelijke silobrand Vichte, slachtoffers tevreden: “We hopen dat fouten nu worden toegegeven”

Kortrijk/Harelbeke/Kuurne Vaccinatie brede bevolking start, 85-plus­sers vanaf 15 maart naar VAXPO: “We roepen familie, vrienden en mantelzor­gers op om te helpen”

6 maart De start van de vaccinatie van de brede bevolking wenkt, ook in VAXPO in Xpo. Waar de inwoners van Kortrijk, Kuurne en Harelbeke welkom zijn. De 85-plussers zijn vanaf maandag 15 maart als eerste aan de beurt. Familie, vrienden en/of mantelzorgers: help 85-plussers die niet goed snappen hoe ze een afspraak moeten bevestigen en/of niet in staat zijn om zelf naar VAXPO te komen. 85-plussers kunnen ook gratis beroep doen op wijkteams, vrijwilligers of de taxisector. Iedereen krijgt hulp. Niemand wordt aan zijn lot overgelaten.