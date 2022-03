Auto gegrepen door trein op overweg in Anzegem: automobiliste gewond

Rond 11.40 uur sukkelde de oudere vrouw met haar auto op de overweg aan de Sterhoek in Anzegem. De omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk, al bleven de slagbomen in ieder geval intact. “Ik was in mijn ouderlijke woning aan de overweg aanwezig voor de verjaardag van mijn moeder”, vertelt Kobe Coorevits (28). “Plots hoorden we een doffe knal. We liepen naar buiten en zagen de verhakkelde auto op de sporen staan. Ik liep er naar toe en zag een vrouw achter het stuur zitten. Ik vroeg of ze pijn had en ze antwoordde ‘nee’. Maar toen ik haar uit de wagen hielp, klaagde ze toch over pijn.”