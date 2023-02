Asfalteringswerken op verschillende locaties in Anzegem

deerlijk Chiroleden vullen insectenho­tel op hun terrein

Stadlandschap Leie & Schelde plaatste onlangs 9 insectenhotels op verschillende locaties in Zuid-West-Vlaanderen: Deerlijk, Harelbeke, Zwevegem, Kortrijk, Waregem, Wervik, Lendelede, Spiere-Helkijn en Avelgem. De weken daarna zouden de insectenhotels worden gevuld. Vandaag was het insectenhotel in Deerlijk, op het terrein van Chiro Joekie, aan de beurt. Het waren de leden van de jeugdbeweging die de taak op zich mochten nemen.