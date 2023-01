Appartementsprijzen blijven stijgen in Anzegem

waregem Inschrij­ven in het kleuter- en lager onderwijs voortaan via digitale aanmel­dings­pro­ce­du­re

Je kindje inschrijven in een Waregemse kleuter- of lagere school, zal vanaf volgend schooljaar volgens een digitale aanmeldingsprocedure moeten gebeuren. Je kan je top drie ingeven van scholen die je voorkeur wegdragen, en dan wordt objectief beslist in welke school je kindje terechtkan.

11 januari