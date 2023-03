Anzegemnaar twee weken nadat hij in Schelde terechtkomt nog altijd niet gevonden

Het snoeien van de bomen in de Kapel Milanen­dreef is gestart

Vandaag is gestart met het snoeien van de 121 bomen in de Kapel Milanendreef in Zwevegem. De bomen moeten gerooid worden, maar die ingreep is uitgesteld omwille van de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen in de bomen. Dus gebeurt er nu snoeiwerk om de veiligheid te garanderen, in afwachting van het echte rooiwerk.