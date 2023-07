Anzegem zoekt vrijwillige busbestuurders

Man (50) riskeert zes maanden cel voor partnerge­weld

Een 50-jarige man uit Zwevegem riskeert een celstraf van zes maanden omdat hij zijn vriendin begin dit jaar heeft toegetakeld. De vrouw zei eerst dat hij haar had proberen te wurgen en dacht dat haar laatste uren geslagen waren. Maar dat gedeelte trok ze later weer in. “Zij gooide met een kandelaar en ik heb me verdedigd”, zegt de man.