Anzegem roept op om vuur- en rookverbod strikt op te volgen

Er ontwikkelen zich in verschillende natuur- en bosgebieden in Vlaanderen situaties van droogte, door het aanhoudende droge zomerweer. Omdat hierdoor de kans op natuurbranden toeneemt, geldt in West-Vlaanderen code geel. Dat houdt een tijdelijk vuur- en rookverbod in natuur- en bosgebieden in, ook in het landelijke Anzegem. Er zijn enkel voor jeugdkampen enkele uitzonderingen.