Anzegem plant 26 extra laadpunten

Nederlan­der vlucht weg bij controle, laat spoor van drugs achter en is na bijna 1 jaar nog altijd niet gevat

Bij een controle van een auto in Deerlijk vluchtte een twintiger uit Rotterdam weg en liet daarbij een spoor van drugs achter. Een jaar later is hij nog altijd niet gevat maar samen met zijn neef is hij ondertussen wel voor de rechter gedagvaard. Ze riskeren elk 14 maanden cel en een boete van 8.000 euro.