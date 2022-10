Anzegem pakt uit met ‘virtuele buttons’ waarmee je kinderbegeleiders een complimentje kan geven

Kortrijk Drie maanden cel voor diefstal van grasmachi­ne bij Brico Plan-it

Een 34-jarige Fransman die er op 15 juni 2021 in Brico Plan-it in Kortrijk vandoor ging met een grasmachine is in Kortrijk veroordeeld tot een effectieve celstraf van 3 maanden en een boete van 400 euro. De man ontkende de diefstal, maar volgens de openbare aanklager spraken de camerabeelden van de winkel boekdelen.

