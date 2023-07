Anzegem organiseert lokale zomermarkt op 19 augustus

26.000 festival­gan­gers gaan volledig uit de bol op Hype’O Dream: “Dit is beter dan Tomorrow­land”

In Waregem waren dit weekend heel veel beats en bassen te horen op de negende editie van Dancefestival Hype’O Dream. Het evenement lokte zo’n 26.000 muziek- en feestliefhebbers naar de festivalsite en dat is meer dan gehoopt. Even werd gevreesd dat felle windstoten roet in het eten zouden gooien, maar onheil bleef uit. “Dit festival is een fantastisch, schoon West-Vlaams evenement, houden zo.”