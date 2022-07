Anzegem moedigt gezinnen aan om voor stookoliecheque te gaan

Zwevegem/Stasegem Bewakingscamera’s filmen dief op leeftijd: “Je ziet zelfs dat hij eigenlijk niet zo goed te been is”

De politie zoekt een al wat oudere man die in de voorbije dagen op minstens drie plaatsen heeft ingebroken. Het lijkt een kwestie van tijd vooraleer de dader geïdentificeerd wordt, want zeker bij twee inbraken liep hij in het oog van een bewakingscamera. “Het valt op dat hij heel rustig tewerk gaat”, zegt één van de slachtoffers.

26 juli