Anzegem is Inclusieve Onderneming

“Dat wil zeggen dat we als organisatie werkervaringskansen geboden hebben aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt én daarmee hebben bijgedragen aan de realisatie van enkele Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s)”, zegt schepen Anja Desmet. “Concreet hadden we vorig jaar twee werkervaringsstages lopen, eentje binnen de Poetsdienst en eentje binnen de Groendienst. We zijn fier dat we deze mensen een kans konden geven én hangen ons referentiebewijs dat we kregen namens de werkplekarchitecten ‘De Poort vzw’ met alle plezier uit.”