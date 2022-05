Anzegem heeft nu ook een regenboogzebrapad

In Anzegem moet iedereen zichzelf kunnen zijn. Met de aanleg van dit regenboogzebrapad willen we onze holebi-gemeenschap een hart onder de riem steken. In onze gemeente is er immers géén plaats voor discriminatie. We ondersteunen ook ieder jaar de internationale dag tegen holebi- en transfobie. Ook dit jaar (dinsdag 17 mei) zal de regenboogvlag hiervoor wapperen aan het gemeentehuis in Anzegem.”