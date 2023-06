Anzegem gaat geveltuintjes promoten en breekt stoeptegels uit bij de inwoners die er een willen

Derde musicalrol voor Deerlijkse Mauro (12)

Het gaat hard voor Mauro Degroote (12) uit Deerlijk. Vorig jaar jaar kreeg hij al de rol van Charlie in Charlie and the Chocolate Factory, dit najaar mag hij Tiny Tim spelen in de Vlaamse versie van A Christmas Carol, en in september mag hij meespelen in Marie-Antoinette, het grote musicalspektakel van Historalia, dat gebracht wordt rond de slotgracht van het kasteel van Wijnendale in Torhout.