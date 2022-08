Ambulance botst tegen auto met 82-jarige bestuurder: niemand gewond

Kuurne/Kortrijk Road Rock mist nieuwe start niet: “Wat klein begon in Kortrijk, wordt nu groot in Kuurne”

De keuze van Road Rock om Kortrijk te verlaten, is goed uitgedraaid. De zesde editie, voor het eerst op de Vlaskouter in Kuurne, was meteen uitverkocht met 2.500 aanwezigen en Therapy? en Hooverphonic als headliners. “Het was een top beslissing om nu en de komende jaren voor deze mooie en groene locatie te kiezen, iedereen is er vol lof over”, vertelt organisator Geert Lefevre.

