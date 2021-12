Agnes (75) ontsnapt nipt aan inferno: “Rond mijn voeten was er overal brand”

Kortrijk “En weer zijn kinderen de dupe”: Indoorpret­park Woopahoo en trampoline­park Jump onverwacht dicht, Bowling Pottelberg blijft open

Binnenspeeltuinen moeten meteen dicht, zo staat zaterdag in het koninklijk besluit (KB) met de nieuwe coronamaatregelen. Pijnlijk, want op het Overlegcomité vrijdag werd daar niets over gezegd. Zo’n honderd kinderen zien vandaag verjaardagsfeestjes in het water vallen, in indoorpretpark Woopahoo in Kortrijk. “Er is niet duidelijk gecommuniceerd, wat bijzonder ontgoochelend is. En weer zijn kinderen de dupe”, zegt zaakvoerster Cathérine Despriet.

4 december