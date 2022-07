Afgelopen met de soap: Louis Degroote is zeker van zijn plek als schepen in Anzegem

anzegemDe soap is voorbij: Louis Degroote is eindelijk zeker van zijn plek als schepen in Anzegem. De Raad van State heeft de motie van wantrouwen tegen voormalig schepen Johan Delrue, die de gemeenteraad had gestemd in december, geldig verklaard.