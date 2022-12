18 maanden cel met uitstel en contactverbod voor man (32) na relatie met minderjarig meisje

Op het moment dat beiden een relatie kregen was T. H. uit Anzegem 28 jaar, het slachtoffer amper 15. Beiden hadden ook seks met elkaar. Volgens haar gaf ze uiteindelijk toe na aandringen van hem, zelfs al was ze toen nog maar 15 jaar. Volgens hem gebeurde dat pas wanneer ze al 16 jaar was geworden. Toen de relatie stuk ging, liep het nog eens volledig fout. Hij sloeg haar en duwde ze met haar hoofd tegen een raam. “Maar hij plaatste zelfs naaktfoto’s van haar, foto’s van haar gezicht en haar gsm-nummer op een pornowebsite”, zei het Openbaar Ministerie. “Het meisje kreeg wel degelijk telefoontjes van mannen die haar wilden betalen voor seks.” Het meisje raakte op een gegeven moment zelfs zwanger en liet een abortus uitvoeren na de relatiebreuk. “In die periode deed ze aan zelfverminking en tot op vandaag ziet ze af van wat er toen gebeurd is”, pleitte haar advocaat Sarah Leysen. “Dat profiel op die website is ondertussen weg, maar we weten allemaal dat die foto’s voor altijd op het internet zullen blijven rondhangen.”

Wraakactie

De man zelf bood zijn excuses aan op de rechtbank. “De relatie was een beetje in het geniep, ik besefte ook wel dat het leeftijdsverschil groot was. Maar ik was verliefd en heb me door mijn gevoelens laten meeslepen. Dat profiel op die website had uit wraak gedaan, dat mocht ik inderdaad nooit gedaan hebben.” Naast de celstraf met uitstel moet de man zich enkele jaren aan strikte voorwaarden houden. Zoals zich laten behandelen voor zijn seksuele problematiek. De rechter legde hem ook een contactverbod op met het meisje. Aan haar moet hij een provisionele schadevergoeding van 2.000 euro betalen. De rechter stelde ook een deskundige aan om na te gaan hoe groot de emotionele schade is die de jongevrouw heeft opgelopen.