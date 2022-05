Zwitserland overweegt investering in spoorverbinding met Antwerpse haven

Het zou gaan om de spoorverbinding Wörth - Straatsburg, die erg belangrijk is voor al het spoorverkeer vanuit Port of Antwerp-Bruges. Zwitserland overweegt een investering in deze lijn om ze aan te passen aan de internationale standaarden. De spoorlijn zou zo de drukke spoorweg rechts van de Rijn kunnen omzeilen, indien zich daarop een storing voordoet.