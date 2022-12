Zwemmen in het bassin van Napoleon. Antwerpen maakt nieuwe zwemplek bij het MAS

Het plan doet denken aan de Badboot in het Kattendijkdok. Maar daarmee liep het slecht af. In september 2015 begon dat drijvende zwembad plots te zinken. Redding was niet meer mogelijk, gelukkig vielen er geen gewonden. De Badboot was toen drie jaar open en lokte in 2015 ruim 128.000 zwemmers. Dat record was geen toeval. In de stad was en is er nog altijd een schrijnend gebrek aan zwemplaatsen in de openlucht.

Tot 1969 kon de Antwerpenaar nog het Noordkasteel opzoeken. De vroegere zwem- en roeivijver ligt nu op de plek van de Hogere Zeevaartschool, omgeven door havenindustrie. Toch kom je er elke zomer nog een paar wildzwemmers tegen.

Wildzwemmen gebeurt aan de andere kant van de Schelde ook in het Galgenweel. Waar het op Linkeroever wel mag, is in het zwembad De Molen. Het zwemdok is zowat het enige wat nog overblijft van de vroegere recreatie aan het strand van Sint-Anna. Daar de Schelde induiken is verboden, want blijft levensgevaarlijk. In de zomer van 2001 verdronken er twee meisjes die zich te ver in de Schelde waagden.

Veilig zwemmen

Wie in het stadscentrum woont en veilig wil zwemmen, moet flink fietsen om een legale plek te vinden. Maar de trip naar het Boekenbergpark in Deurne-Zuid is wel de moeite waard. Daar kun je zwemmen in de grootste ecologische zwemvijver van Europa. Helaas is het er op tropendagen veel te druk. Ooit gehoord van ‘blokzwemmen’? Een groep van 150 mensen mag dan voor 20 minuten het water in. Waarna de volgende groep volgt. Een systeem waar ze buiten Antwerpen nog altijd vreemd van opkijken. Wie dat ‘blokzwemmen’ beu is, kan sinds de zomer van 2021 wel terecht in het kleine openluchtzwembad van het complex Sportoase. Dat vind je wat verderop in het district Deurne aan het park Groot Schijn.

Toch kiezen de stedelingen vaak voor een uittocht richting de zwemplassen elders in de provincie. Ook aan de Zeeuwse kust kom je best wat Antwerpenaren tegen. Vanaf wanneer kunnen die zwemmers in het Bonapartedok terecht? Dat is nog niet bekend. Voorlopig zijn enkel de voorwaarden voor waterrecreatie toegekend. De stad is nu op zoek naar uitbaters die ook kajakken of suppen bij het MAS (Museum Aan de Schelde) mogelijk moeten maken.

Het dok van de keizer

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) is alvast blij met de bijzondere locatie. ,,Het dok waarin ooit Franse oorlogsbodems aan de kade lagen en later handelsschepen uit heel de wereld van onze stad opnieuw een welvarende metropool maakten, zal een invulling krijgen voor alle Antwerpenaren”, meldt De Wever.

De historicus weet uiteraard dat het Bonapartedok zijn naam niet heeft gestolen. Het is in 1811 aangelegd door de Franse keizer Napoleon Bonaparte. Bij de nabije Oostendekaai staat de granieten obelisk die dit herdenkt. Al had Napoleon niet bepaald een vredelievend motief. Zo ging deze uitspraak van hem de geschiedenis in. ,,Ik zal Antwerpen omvormen tot een geladen pistool, gericht op het hart van Engeland.” Nee, dan liever wat zwemplezier in deze nieuwe eeuw.