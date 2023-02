‘Zwem je zen’: relaxerende yoga op het water in stedelijke zwembaden

ASSISEN LIVE. “Hij liet de bijl over m’n arm glijden en zei dat hij die misschien maar moest afhakken”: ex-vrou­wen die geslagen werden door Du Lion komen getuigen op assisen

Na een deugddoend weekend voor de jury, herneemt vandaag het assisenproces tegen Stephaan Du Lion (58). Ondertussen zitten we aan dag 7, maar saai is het nog niet geweest. Zeker niet na de spontane bekentenis die Du Lion afgelopen vrijdag deed tegen de dochter van Eve Poppe. Hij gaf toen voor de eerste toe haar effectief bewust in de val te hebben gelokt. Vandaag komen onder meer Du Lion’s drie ex-partner over hem getuigen en zullen ook de eerste pleidooien gehouden worden. “’Agressief’ is zijn tweede naam.”