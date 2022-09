Zwartwerker op werf geeft valse naam aan politie

Hoboken Hobokense Blikfa­briek decor voor Vlaamse versie van rockmusi­cal RENT

Vanaf 22 september situeert de Blikfabriek zich even in New York en niet in Hoboken. Regisseur Stany Crets brengt er namelijk de Vlaamse versie van de Amerikaanse musical RENT op de planken. De rockmusical gaat over een vriendengroep die worstelt met het najagen van hun dromen in een wereld van grote sociale en politieke onrust.

