ZWART PUNT. “Koning auto blijft van dit bestuur prioriteit krijgen”: Zeven jaar na de dood van Ziggy (6) is kruispunt nog altijd niet conflictvrij

DEURNEQuasi niks. Dat is wat er in ruim zeven jaar tijd veranderd is aan het zwarte kruispunt van de Turnhoutsebaan met de Hooftvunderlei en de Frank Craeybeckxlaan in Deurne. Zeven jaar nadat Ziggy (6) er in 2014 overleed bij een dodehoekongeval is er volgens het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) te weinig plaats om het kruispunt volledig conflictvrij te maken. “Beleidsmakers verkiezen economie boven mensenlevens”, reageert actiegroep ‘Bezorgde Ouders’. “Dat is gruwelijk voor de slachtoffers en hun nabestaanden.”