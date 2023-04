Zware explosie in appartementenblok in Berchem: drie verdiepingen onbewoonbaar, wellicht link met drugsmilieu

Drugscrimi­neel port broer aan om info op te zoeken over havenperso­neel op Vaccinnet: tot 37 maanden cel geëist

Het openbaar ministerie heeft donderdag 37 maanden cel geëist tegen drugscrimineel Diter C. Die had zijn jongere broer aangezet om gegevens van havenpersoneel op te zoeken in de databank Vaccinnet. Desajev C. (27) was via zijn ex-vriendin aan inloggegevens geraakt.