Zware brand op site federale politie langs Boomsesteenweg: brand ontstond mogelijk tijdens schietoefening

WilrijkAan de Boomsesteenweg in Wilrijk is een zware magazijnbrand uitgebroken op de terreinen van de federale politie, onder meer in de schietstand van het complex. Het magazijn is intussen volledig uitgebrand, maar andere gebouwen konden gevrijwaard worden. De brand ging gepaard met zware rookintwikkeling, die tot in de wijde omtrek gezien kon worden. Er vielen zes lichtgewonden, die met tekenen van rookinhalatie naar het ziekenhuis afgevoerd moesten worden. Mogelijk ontstond het vuur tijdens een schietoefening.

De melding kwam bij de brandweer binnen om iets voor 14 uur. De brandweer verduidelijkte dat het vuur wel degelijk ontstaan is in een magazijn op het terrein van de oude rijkswachtkazerne, die nu van de federale politie is. Het gaat om een polyvalent magazijn, dat onder meer gebruikt wordt als schietstand.

Over de oorzaak van de brand bestaat geen duidelijkheid. Wel is intussen duidelijk dat er een schietoefening bezig was op het moment van de brand, maar of die ook gelinkt is aan de uitbraak, wordt niet bevestigd. “Het gaat om een bijzonder complexe brand, die moeilijk onder controle te krijgen is,” aldus Marie De Clercq van Brandweer Zone Antwerpen. “Het vuur zit nu in de isolatie van het gebouw en het is moeilijk om daarbij te geraken. In woningbranden is dat ook vaak het geval, alleen gaat het hier natuurlijk om een veel grotere schaal.”

Het oppervlakte waarover de brand zich uit heeft gespreid is groot, maar het vuur beperkte zich tot het magazijn zelf. “De bluswerken vinden nu ook plaats aan de binnenkant van het pand,” gaat De Clercq verder. “Daarstraks was dat enkel aan de buitenzijde. Ook hebben we ventilatoren ingezet om de rook uit het gebouw te blazen en zo een beter zicht te krijgen op de situatie binnen.”

Bekijk hieronder de laatste update met journaliste Tessa Rens ter plaatse:

Ramen en deuren dicht

Het gaat om een bijzonder grote brandweerinzet met 23 wagens en meer dan 60 brandweermannen en -vrouwen. Het medisch interventieplan werd afgekondigd, waardoor er verschillende ambulances, MUG-voertuigen en wagens van het Rode Kruis aanwezig waren op de plaats van het onheil en klaar waren om eventuele gewonden op te vangen. Op dit moment is er enkel sprake van zes lichtgewonden. Het gaat om mensen die werkzaam zijn op de site van de federale politie en die naar het Universitair Ziekenhuis in Edegem zijn afgevoerd omdat ze te veel rook hadden ingeademd.

De vlammen woedden ook in de schietstand van het complex. Dat zou op zich niet meteen gevaar inhouden voor de buurt, omdat het materiaal er steeds veilig bewaard wordt. De munitie ligt opgeslagen in een extra afgeschermde bunker. Wel raakten enkele wagens van de speciale eenheden (POSA) van de politie beschadigd in de vlammenzee.

Omwonenden kregen wel strenge raad mee: “Het is belangrijk om uit de buurt te blijven en de hulpdiensten hun werk te laten doen. Blijf uit de rook en sluit ramen en deuren bij hinder”, laat woordvoerster Marie De Clercq van de brandweer weten. Brandweerzones Rand en Rivierenland boden eveneens assistentie voor het aanleveren van bluswater.





Geen ontploffingsgevaar

De rookpluim die in eerste instantie ontstond door het vuur was zo’n 30 meter hoog zijn. Die werd door de wind het gros van de tijd richting het Kiel gestuurd, maar ook in de andere richting ondervond men er hinder van. De brandweer voerde metingen uit om na te gaan of er hoge waarden van giftige stoffen zijn. “Rook is altijd giftig.” zo klonk het. Er waren meldingen van asbest die was vrijgekomen in de rook, maar daar blijkt voorlopig niets van aan. Explosiegevaar is er eveneens niet, aangezien de munitie veilig opgeborgen ligt. De loods zelf is vanzelfsprekend volledig uitgebrand.





BE-alert en verkeershinder

De oproep om ramen en deuren gesloten te houden werd ook via BE-alert uitgestuurd. De rook was dan ook erg dik: in de straat naast de kazerne, de Berkenrijslaan, zag je haast letterlijk geen hand voor ogen. De parallelbaan van de A12 werd ook afgesloten vanuit Antwerpen richting Brussel, en dat over de volledige lengte van het viaduct. De A12 en het viaduct zelf blijven vrij in beide richtingen.





In de buurt bevindt zich ook een filiaal van Delhaize. Dat werd door de politie ontruimd en zal vandaag de deuren ook niet meer openen. Er is ook sprake van “impact” op de parking van de winkel. Er wordt bekeken of de winkel morgen kan heropenen. Ook een steinerschool werd uit voorzorg ontruimd.

Bekijk hieronder enkele beelden van de brand:

De rookpluim van ongeveer 30 meter is zichtbaar tot in de stad.





Het dak van de loods was voor een groot deel ingestort. De loods zelf is volledig uitgebrand.

