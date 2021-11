Zware brand in kasteel Ertbrugge van Antwerp-voorzitter Paul Gheysens

Wijnegem/AntwerpenRond 17u45 is er vanavond een zware brand uitgebroken in kasteel Ertbrugge dat sinds vorig jaar eigendom is van Antwerp-voorzitter Paul Gheysens. De brandweer rukte met dubbele ploegen uit omdat het kasteel in een bos ligt, waar weinig blusvoorzieningen in de buurt zijn.

Marie De Clercq van de brandweer Antwerpen: “Een buurtbewoner zag rook uit de buurt van het kasteel komen en verwittigde de hulpdiensten. Onze ploegen zagen al vanop afstand dat de vlammen uit de eerste verdieping sloegen. Het gaat dus een zwaar uitslaande brand. We hebben extra tankwagens meegestuurd omdat in de buurt niet veel watervoorziening is. In het kasteel woont niemand. De ruimtes worden wel gebruikt als kantoorruimte.”

Het kasteel Ertbrugge stond lange tijd te verkommeren tot ondernemer Paul Gheysens het vorig jaar kocht. Het kasteel ligt in de bossen tussen Deurne en Wijnegem, op een boogscheut van het Bosuilstadion. De voorbije jaren was het kasteel meer dan eens het doelwit van vandalen. In maart werden vijf jongeren door de politie betrapt toen zij ramen van de stallen achter het kasteel hadden ingegooid.

Over de oorzaak van de brand is voorlopig nog niets bekend. De brandweer kreeg de brand vrij snel onder controle. Een ploeg blijft wel de volgende uren ter plaatse om na te blussen en erover te waken dat het vuur niet opnieuw oplaait. De vuurhaard bevond zich in het plafond. Vandaar dat de brandweer ook de volgende uren een oogje in het zeil houdt.

Volledig scherm De brandweer rukte met veel manschappen uit omdat het kasteel in een afgelegen bos ligt © Marc De Roeck