Zware avondspits op Antwerpse Ring richting Gent door ongevallen in Antwerpen-Centrum en Merksem

16-jarige dealer probeert cocaïne te verkopen aan twee vrouwen

De Antwerpse politie heeft afgelopen weekend opnieuw een aantal drugsdealers kunnen vatten. Dat gebeurde tijdens controle in Antwerpen zelf, Merksem en Wilrijk. In een enkel geval was de dealer niet meer dan 16 jaar oud. Hij probeerde cocaïne te verkopen aan twee vrouwen.