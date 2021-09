Zwaar ongeval in Craeybeckxtunnel: twee rijstroken versperd

Antwerpen Beklim een havenkraan, ontbijt in de Handels­beurs of zwerf door de droogdok­ken: tien tips voor Open Monumenten­dag in Antwerpen

10:39 Op zondag 12 september is het weer zover: Open Monumentendag is al meer dan dertig jaar een vaste afspraak in de agenda van menig erfgoedliefhebber. In Antwerpen wordt ‘800 jaar ‘t Stad’ gevierd, met meer dan 35 deelnemende erfgoedsites. Wij lijsten de tien blikvangers op: van de Handelsbeurs en het stadhuis tot een van de grootste archeologische sites van de stad!