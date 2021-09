Zwaar ongeval in Craeybeckxtunnel: twee gewonden

Antwerpen Woonzorg­cen­trum Lozanahof op ‘zwarte lijst’ Vlaamse overheid: “Ligt niet aan gebrekkige zorg, we vinden gewoon te weinig ‘vast’ personeel”

9 september Twee Antwerpse woonzorgcentra – Moretus in Berchem (Armonea) en Lozanahof in Antwerpen (Zorgbedrijf) – staan op de ‘zwarte lijst’ van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Volgens Johan De Muynck, directeur van het Zorgbedrijf, heeft dat in het Lozanahof weinig met de kwaliteit van de geboden zorg te maken. “Het probleem is dat tien procent van de medewerkers geen loontrekkende wil zijn, maar liever zelfstandige of interimaris blijft.”