Zussen die plantaardig koffiehuis Vegateau uitbaten zamelen geld in om uitbreiding te financieren

MoMu organi­seert symposium over glanzende kunststof TPU

Met ‘Coated Fabrics Collection Care’ organiseert MoMu op donderdag 25 en vrijdag 26 mei een symposium over TPU, een van de moeilijkst te bewaren kunststoffen in de modewereld. De conservatoren presenteren er de resultaten van het ‘Glossy Surfaces’-project, een driejarig onderzoek samen met internationale musea, zoals The Met (New York) en MUDE (Lissabon), en wetenschappelijke partners, zoals de Portugese Nova School of Science and Technology en het Belgische Centexbel.