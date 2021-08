Zusjes op step sterven bij ongeval met vrachtwagen in Antwerpen: kruispunt was conflictvrij gemaakt, maar stadsbestuur draaide beslissing terug

Antwerpen "Feesten is als fietsen, je verleert het niet": veel sfeer op Klub Dramatik in Nachtega­len­park

22 augustus De eer van het eerste feestje met Covid Safe-toegang in Antwerpen was vorig weekend voor Jazz Middelheim en de Pride, maar ook dit weekend kon de Antwerpenaar weer losgaan. Dit keer op dj-festival Klub Dramatik in het Nachtegalenpark. Op de drie podia stonden enkel Belgische artiesten te draaien. “Ik had een beetje schrik om terug tussen de mensen te komen, maar één voet op de wei en het was vergeten.”