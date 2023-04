Zuid-Afrikaans en Borgerhouts koor geven samen optreden in Bourla

Peeters hoopt massa aan LEZ-boe­tes voor De Lijn te vermijden, Groen geïrri­teerd: “Burger moet regels volgen, overheid past ze aan”

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) wil er alles aan doen om te vermijden dat De Lijn vanaf 2026 massaal boetes moet betalen in de lage-emissiezones (LEZ) in Antwerpen en Gent. Vanaf dan dreigt De Lijn naar schatting 30 miljoen euro aan boetes te moeten betalen omdat Euro 6-bussen dan niet meer toegelaten zijn. Om dat scenario te vermijden, is minister Peeters in overleg met haar collega van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Oppositiepartij Groen hekelt die "cynische houding" van de Vlaamse regering. "De overheid vraagt aan de burger om de LEZ-regels te volgen, maar past ze aan wanneer ze er zelf niet in slaagt ze na te leven", zegt parlementslid Stijn Bex.