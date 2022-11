Zuhal Demir (N-VA) weigert vergunning: Antwerpse goudsmelterij Value Trading moet sluiten. “Minister heeft zich laten leiden door meningen in plaats van feiten”

AntwerpenAntwerpse goudsmelterij Value Trading krijgt geen vergunning van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Daarmee gaat ze in tegen de adviezen en volgt ze de bezorgdheid van de inwoners van de Joodse wijk. “We zijn tevreden met de uitspraak en hopen dat het bedrijf niet verder procedeert”, zegt Schlomo Zajfman, woordvoerder van de buurtbewoners. Value Trading is verbaasd: “De minister heeft zich laten leiden door meningen in plaats van feiten.”

We zijn verbaasd dat de minister de positieve adviezen van de Vlaamse Milieumaatschappij en de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC) gewoonweg naast zich neerlegt en zich heeft laten leiden door meningen in plaats van feiten.

Value Trading verwerkt goud en andere edelmetalen en ligt op de hoek van de Jacob Jacobsstraat en Simonsstraat, midden in een buurt met veel bewoners uit de joods-orthodoxe gemeenschap. Om het goud te raffineren, worden bijtende chemische stoffen gebruikt, zoals salpeterzuur. Value Trading wees er altijd op dat alles op een veilige manier gebeurt.

Toch zorgt de aanwezigheid van de goudfabriek al jaren voor ophef, onder meer bij een deel van de joodse gemeenschap daar. Tegenstanders maken gewag van gezondheidsproblemen bij omwonenden die door de fabriek zouden zijn veroorzaakt, maar onderzoeken konden die these tot op heden nooit bevestigen.

Quote Natuurlijk is dit goed nieuws. Maar we hebben zoveel mensen verloren die zwaar ziek vielen. We hebben een ‘oorlog’ moeten voeren om normaal te kunnen ademen. Schlomo Zajfman, woordvoerder joodse buurtbewoners

In een eerste reactie was er vooral opluchting bij Schlomo Zajfman, spreekbuis van de buurt. “Natuurlijk is dit goed nieuws. Maar het verdriet en de angst zijn niet weg. We hebben zoveel mensen verloren die zwaar ziek vielen. Het effect van de fabriek zal zich nog lang laten voelen op gezondheidsvlak. We hebben een ‘oorlog’ moeten voeren om normaal te kunnen ademen.”

Bedrijf is verbaasd

Value Trading stuurde maandagavond nog een reactie uit. “We zijn verbaasd dat de minister de positieve adviezen van de Vlaamse Milieumaatschappij en de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC) naast zich neerlegt en zich heeft laten leiden door meningen in plaats van feiten. In tegenstelling tot wat de minister beweert, zijn er wel degelijk metingen op zware metalen gebeurd én aangeleverd. Uit alle emissiemetingen die het onafhankelijke bureau SGS elke drie maanden afneemt, blijkt dat ons bedrijf op geen enkel vlak de milieunormen overschrijdt. We beklemtonen nogmaals dat Value Trading geen gezondheidsrisico voor de omwonenden vormt.”

Vergunning voor drie jaar

De deputatie van de provincie Antwerpen had begin dit jaar een vergunning voor drie jaar toegekend, die het bedrijf de tijd gaf om te verhuizen. Value Trading ging in beroep, want het wou niet weg. En de buurtbewoners gingen in beroep, bezorgd over nog drie jaar van uitstoot. De buurt diende duizenden bezwaarschriften in. Zo kwam het dossier bij Zuhal Demir terecht.

Demir heeft nu beslist om de vergunning van Value Trading te weigeren, omdat de goudsmelterij niet op de juiste plaats gevestigd is. Daarmee gaat Demir in tegen het advies van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie. Die gaf een voorwaardelijk gunstig advies, voor een termijn van zeven jaar. Ook de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) maakte voorbehoud.

Vraag naar ‘ernstig onderzoek’

“Aangezien het bedrijf ingeplant is in stedelijk woongebied en er geen inschatting gemaakt kan worden van de impact van de uitgestoten zware metalen in de omgeving, kunnen we geen uitspraak doen dat de aangevraagde emissie verenigbaar is met de kwaliteit van de omgevingslucht”, stelt de VMM. Een vreemde redenering, vindt Demir. Want net dát zou moeten blijken uit de ingediende screeningsnota. Demir onderstreept verder dat in het verleden ook specialisten van UZ Leuven al naar ‘ernstig onderzoek’ vroegen.

Quote Op een moment dat de bezorgdhe­den in de buurt zo groot zijn, kan ik enkel vaststel­len dat het aanvraag­dos­sier onvoldoen­de zekerheden biedt om mensen gerust te stellen. Dat er geen inschat­ting is van de uitgesto­ten zware metalen in de lucht, kan er bij mij niet in. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA)

“Het spreekt voor zich dat het bedrijf niet op de juiste plaats gevestigd is”, motiveert minister Demir de beslissing om de vergunning te weigeren. “Op een moment dat de bezorgdheden in de buurt zo groot zijn, kan ik enkel vaststellen dat het aanvraagdossier onvoldoende zekerheden biedt om mensen gerust te stellen. Dat er geen inschatting is van de uitgestoten zware metalen in de lucht, kan er bij mij niet in. Ik kan geen omgevingsvergunning verlenen in die omstandigheden”.

Groen, dat regelmatig actie voerde tegen de goudsmelterij en zelf een rechtszaak aan de broek kreeg van Value Trading, is blij met Demirs uitspraak. “We hebben altijd gezegd dat Value Trading niet in een woonbuurt thuishoorde. Dankzij de volgehouden strijd van de buurtbewoners is de minister tot datzelfde inzicht gekomen.” Groen sneert wel naar N-VA. “Demirs partijgenoten in stad en provincie hebben in eerste instantie tóch een vergunning afgeleverd.”

UZ Leuven

Een wetenschappelijk verband tussen de vele kankers en de fabriek is niet aangetoond. Toch stelden artsen van het UZ Leuven zich vorig jaar vragen over de inplanting van een goudsmelterij in de binnenstad. Prof. Dr. Chris Verslype vond het aantal tumoren, waaronder ook zeldzame, bizar. “Het lijkt me legitiem om een stevig onderzoek te doen naar een mogelijke link tussen die raffinage en gezondheidsproblemen”, klonk het toen.

De weigering van de vergunning is bijzonder slecht nieuws voor Value Trading. “Het bedrijf moet de productie nu stilleggen, uiteraard op een veilige manier, want eventueel beroep werkt niet opschortend”, zegt Andy Pieters, woordvoerder van minister Demir. Value Trading kan dat beroep aantekenen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. “We beraden ons over verdere juridische stappen en over de toekomst van onze werknemers”, zo gaf het bedrijf nog mee.

