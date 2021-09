Antwerpen Op bezoek bij K’do, de school waar 1 september een groot feest had moeten zijn: “Alles was ingepakt voor de verhuis. En toen stortte alles in”

1 september Juf Mireille met haar blokfluit, zingende kinderen en directrice Tine die alles gadeslaat: bij GO! muzische basisschool K’do verloopt de eerste schooldag op wieltjes. Toch heeft het schoolbestuur een moeilijke zomer achter de rug. Het gebouw waar ze vandaag permanent zouden intrekken, stortte eind juni in. Vijf arbeiders kwamen daarbij om het leven. Ruim twee maanden later zit de moed er weer in, en startten 220 leerlingen in hun vertrouwde school in de Schildersstraat: “Bijna alle leerlingen zijn gebleven. Dat bewijst wat voor topteam we hebben.”