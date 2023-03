Zorgen over afbouw vaste autodeelplaatsen in Antwerpen: Vooruit voert actie met gebruikers

Het stadsbestuur keurde half oktober een lijst met negentien nieuwe locaties voor ‘slim’ autodelen goed, voor in totaal 35 elektrische en 58 gewone autodeelplaatsen. Het district Wilrijk kreeg in december de primeur. Concreet betekent dat dat alle deelsystemen van die ‘slimme’ locaties gebruik kunnen maken: Cambio, Poppy en GreenMobility. Ook het Duitse Miles Mobility is op komst. En dat is niet naar de zin van Cambio. Ze noemen de keuze van de stad een gemakkelijkheidsoplossing die voorbij gaat aan de verschillende behoeften van elk deelwagen systeem.

Betaalbaar en betrouwbaar

Matthias Verstraeten (Vooruit, district Antwerpen): “Gebruikers vragen zich af of ze nu een abonnement op álle systemen moeten nemen. Onderzoek wijst uit dat wie minder dan 11.000 kilometer per jaar rijdt, vóórdeel haalt uit autodelen. In principe is het een betaalbaar alternatief voor wie zich geen eigen wagen kan veroorloven. Maar dan moet het systeem duidelijk en betrouwbaar zijn. Daar knelt het schoentje. Kunnen mensen nog rekenen op vaste staanplaatsen in de stad? Gaan er nog voldoende deelwagens zijn voor een trip naar een pretpark of de winkel?”

Verstraeten haalt aan dat het bestuursakkoord in het district Antwerpen autodelen belooft te stimuleren. “Maar de schepen voor mobiliteit (N-VA-districtsburgemeester Paul Cordy) beantwoordde onze vragen in de raad niet. We verwachten dat stad en district voldoende zuurstof blijven geven aan slimme en propere deelsystemen. Ze zullen steeds belangrijker worden.”

