Zoon getuigt op proces ‘Kettingzaagmoord’: “Wat heeft jullie bezield om deze horror met mijn vader uit te voeren?”

Antwerpen Fernand Huts krijgt sleutels van Boerento­ren in handen: “Wat Getty Museum voor Los Angeles is, moet Boerento­ren voor Antwerpen worden”

11 juli Het is officieel: havenbaas Fernand Huts (71) mag zich kersvers eigenaar van de iconische Antwerpse Boerentoren noemen. Want in hartje stad is zondagmiddag – onder massale belangstelling - de notariële verkoopovereenkomst ondertekend. Huts wil de met asbest vervuilde wolkenkrabber binnen enkele jaren omvormen tot een heuse ‘cultuurtoren’. Een belangrijke rol is weggelegd voor Huts’ eigen kunststichting, ‘The Phoebus Foundation’. Die herbergt topstukken van Pieter-Paul Rubens, over Constant Permeke tot Karel Appel. “Onze collectie is zó indrukwekkend dat ze een plaats in een erfgoedicoon verdient.”