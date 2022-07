Zoo verwelkomt hertenzwijnen: “Zo lelijk dat het mooi wordt”

Antwerpen/Temse Van corruptie verdachte douanier mag gevangenis verlaten: “Niets met drugs te maken”

Een 58-jarige douanier uit Temse is donderdag door de kamer van inbeschuldigingstelling vrijgelaten uit de gevangenis. De man mag zijn voorarrest thuis uitzitten met een elektronische enkelband. Hij was een maand geleden op zijn werk opgepakt in een Sky ECC-dossier.

14:40