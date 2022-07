ZOO geeft ijsjes met lekkers aan dieren: “Heerlijke verfrissing én bezigheidstherapie”

Deurne Discussie over toekomst luchthaven Deurne laait op: “Tijd om verliesla­ten­de subsi­dieslur­per te sluiten”

Sluiten? Of tóch openhouden? De discussie over de toekomst van de luchthaven van Deurne woedt weer volop, nu de kosten-batenanalyse die de Vlaamse regering twee jaar geleden bestelde, klaar is. De voornaamste conclusie? Vlaanderen is het meest gebaat bij de sluiting van Antwerp Airport.

15:27