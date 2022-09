Zoo Antwerpen verwelkomt koningspinguïnkuiken

Antwerpen Premier De Croo spreekt hoog bezoek in Antwerpse Handels­beurs toe: “Antwerpen heeft grote verantwoor­de­lijk­heid in duurzame diamanthan­del”

Twee dagen lang vormt de prachtige Handelsbeurs het decor voor de eerste editie van ‘FACETS 2022: Diamonds in the age of the Consumer’. Daar sprak premier Alexander De Croo vandaag bij de opening de pioniers van de diamantindustrie toe met opvallend veel lovende woorden over Antwerpen.

14 september