ZOO Antwerpen lanceert nieuwe musical ‘Obaia’

De laatste musical van ZOO Antwerpen was ‘Zoo of Life’ in 2018, toen het dierenpark 175 kaarsjes uitblies. Het spektakel bevatte honderden figuranten, spectaculaire decors en livemuziek. “Toen toonden we het verhaal van het leven in de zoo, maar nu willen we de mensen verbinden met onze visie en waarden”, legt producent Anja Stas uit. Ook deze nieuwe musical wordt een totaalbeleving waarin een inspirerend verhaal tot leven komt met hemelse muziek, zang en dans in een magisch decor. “Musical OBAIA is een ode aan de natuur. In de voorbije coronaperiode hebben we samen ontdekt hoe belangrijk die voor ons welzijn is. We willen de mensen opnieuw verliefd laten worden op de schoonheid van Moeder Aarde”.”