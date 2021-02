Zoo Antwerpen en Planckendael blij met heropening: “Draaiboek ligt klaar”

“Twee weken geleden werd ons verteld dat een eventuele heropening van de dierentuinen op tafel zou liggen. We waren dus hoopvol en zijn uiteraard tevreden met deze beslissing”, zegt woordvoerster Ilse Segers. “Onze abonnees zijn ook heel blij, want voor hen zijn de Zoo en Planckendael meer dan een plek om naar dieren te kijken. Ze beschouwen het als hun tuin waar ze dagelijks komen wandelen, genieten van de rust en ravotten met hun kinderen. Ik ben blij dat de politiek met deze beslissing ook denkt aan het mentale welzijn van de mensen. Het werd bovendien steeds moeilijker om aan de abonnees uit te leggen waarom dierenparken gesloten moesten blijven en dat bijvoorbeeld niet gold voor musea’s en drukke winkelstraten.”

Veiligheidsmaatregelen

De heropening zal gebeuren met de nodige veiligheidsmaatregelen waarvoor het draaiboek al klaar ligt. “We hebben alle scenario’s al eens gehad, natuurlijk. Tijdens een vorige opening in de coronacrisis konden bezoekers een dag reserveren, een tijdstip van aankomst aanklikken en met mondmasker op bezoek komen. We hebben online een meter die aangeeft hoe druk het in het park is, kunnen op de grond pijlen en looprichtingen aanbrengen. Dat werkte toen prima en dat zal nu niet anders zijn”, legt Ilse Segers uit.

Omwille van de verschillende sluitingen tijdens de coronaperiode hebben Zoo Antwerpen en Planckendael in totaal 22 miljoen euro verlies geleden. “Gelukkig zijn we een gezonde private vzw en konden we gebruik maken van onze spaarpot. We zullen nog wel een tijdje de gevolgen van dit verlies dragen, daarom is het belangrijk dat de bezoekers hun abonnement opnieuw verlengen.” Om hun de parken financieel te steunen zamelden enkele superfans geld in. Zo verzamelde Ronny Mullens 11.611 euro met het verkopen van digitale kerstkaarten. Daarnaast steunden heel wat mensen hun favoriete park met een gift via het online platform Zoosamen.be. Voor enkele euro’s kan je er een zakje zoete aardappelen voor de gorilla’s, enkele kroppen sla voor de giraffen of wortelen voor de olifanten kopen.

Groeispurt

De mensen die binnenkort een bezoek brengen aan de dierentuinen zullen verrast zijn bij enkele verblijven. “Tijdens de sluiting werd bonobobaby Vyombo geboren in Planckendael. De neushoornbaby en peuterolifanten zijn er ook gegroeid als kool. In Zoo Antwerpen zullen de bezoekers verrast zijn met de groei van onze gorillapeuter Thandie en baby Vizazi. We weten trouwens dat de intelligente dieren hebben gemerkt dat de bezoekers weg waren. Mensapen zien de beweging van buiten hun kooien en reageren daar op. Ook de Zwartvoetpinguïns komen naar de ramen als ze bezoekers zien. We zijn dus zowel voor de dieren als de mensen blij met de heropening.”

Zoofanaat Ronny Mullens schenkt cheque 10.000 euro aan Zoo-verzorgers. © Klaas De Scheirder

Gorillababy Vizazi, hier met mama Mambele, werd in juni geboren. © RV