ZOO Antwerpen bevestigt geslacht van leeuwenwelpjes: “Bezoekers kunnen stemmen voor namen met de letter W”

AntwerpenHet gaat goed met de leeuwendrieling in ZOO Antwerpen. De drie jonge welpen brachten vandaag een kort bezoek aan de dierenarts en kregen de nodige vaccinaties. De dokter maakte van de gelegenheid gebruik om hun geslacht te checken. “Onze vermoedens zijn hiermee bevestigd”, zegt verzorger Daan. “De luidruchtigste van de drie is overduidelijk een mini koning-in-spe, een mannetje dus.” Eind september zetten de welpjes samen met de rest van de familie hun eerste stapjes op het grote buitenperk. Wie wat geluk heeft, ziet ze nu al buiten huppelen en hun apart verblijf verkennen.

In juni beviel jonge leeuwin Tasa van drie gezonde welpen. Eén mannetje en twee vrouwtjes, bevestigde de dierenarts nu. “De leeuwinnetjes zijn onafscheidelijk en voelen zich samen sterk”, zegt verzorger Daan. “De jonge kater trekt er soms alleen op uit en laat al regelmatig van zich horen. Echt brullen kan je het nog niet noemen maar hij is duidelijk op de goede weg om in de voetsporen van zijn vader Nestor te treden.”

Insmeren met uitwerpselen

De drie welpjes kregen een chip, werden gewogen en ingeënt tegen onder andere de kattenziekte. Een spannend moment, want de welpjes van de moeder scheiden is nooit zonder risico. “De kans bestaat dat de moeder de welpen na contact met mensen niet meer accepteert, of in het ergste geval zelfs doodbijt”, zegt curator Sarah Lafaut. “We hebben moeder en kroost op dit moment voorbereid door hen elke dag even van elkaar te scheiden. Na de behandeling werden de welpen ingesmeerd met stro en uitwerpselen om de geur van mensen te camoufleren. Gelukkig is alles vlot verlopen.” De kleine welpen zijn intussen al flink aangesterkt en wegen tussen 6,6 en 7,5 kilogram.

Samen op buitenperk

Leeuwin Tasa toonde zich de afgelopen anderhalve maand als een verdraagzame en rustige moeder. “Ze is een enorm verdraagzaam dier, zowel naar de verzorgers als naar andere leeuwen toe”, zegt verzorger Daan. De moeder en haar kroost leven momenteel gescheiden van de rest van de groep, net zoals in de natuur. Wanneer de welpjes voldoende gegroeid zijn, worden ze aan de rest van de groep geïntroduceerd.

Aandachtige bezoekers kunnen nu al af en toe een glimp van het trio opvangen. “Op zonnige dagen volgen de nieuwsgierige welpen hun moeder wel eens naar het buitenperk. Wie geluk heeft, kan hun schattige snoetjes spotten.” Ook vader Nestor kon intussen vanop afstand kennismaken met zijn allereerste nakomelingen. Eind september zal de volledige troep samen op het grote buitenperk te zien zijn.

Succesvol kweekprogramma

De geboorte van de welpjes is een opsteker voor het nieuwe Europese kweekprogramma voor West- en Centraal Afrikaanse leeuwen. Die ondersoort lijdt in de natuur sterk onder ontbossing, stroperij, biotoopverlies en vergiftiging. “Net zoals hun ouders hebben de welpen waardevolle genen”, legt curator Sarah uit. “Ze blijven bij ons tot de tijd rijp is om zelf voor nageslacht te zorgen. De coördinator van het Europese kweekprogramma (EEP) bepaalt naar welke dierentuin ze op termijn verhuizen.”

Zoals alle dieren die dit jaar in ZOO Antwerpen ter wereld komen, krijgen ook de drie welpjes een naam die met een ‘W’ begint. Abonnees en bezoekers kunnen binnenkort via de sociale media van de ZOO meestemmen voor hun persoonlijke favorieten.

Volledig scherm Een van de welpjes © Jonas Verhulst

Volledig scherm De drie welpjes © Jonas Verhulst

Volledig scherm Een van de welpjes © Jonas Verhulst