ZOMERREEKS. De plezantste pleintjes van 't stad, met Tanguy Ottomer: “Het Hendrik Conscienceplein overtreft de pleintjes in Rome”

Antwerpen Wat heeft de fiets­straat voor de Turnhoutse­baan veranderd? Wij deden de test: “Ze gaan toch meer camera’s moeten plaatsen”

Hoeveel prettiger en veiliger is fietsen op de Turnhoutsebaan in Borgerhout geworden nu ze een fietsstraat is? Wij namen vrijdag de proef op de som: houden auto’s zich aan het inhaalverbod en de zone 30, blijft dubbel parkeren een plaag en zorgt de politie voor handhaving?

15 juli