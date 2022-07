ZOMERREEKS. De plezantste pleintjes van 't stad, met Tanguy Ottomer: "Het heet wel de Vrijdagmarkt, maar hier is het elke dag zondag”

Antwerpen Van der Paal tekent cassatiebe­roep aan in zaak rond ‘Fornuis­film­pje’: “Juridische kruistocht tegen Apache”

Projectontwikkelaar Erik Van der Paal heeft cassatieberoep aangetekend tegen het arrest over het zogenaamde ‘Fornuisfilmpje’. Een journalist van nieuwssite Apache had in 2017 met verborgen camera beelden gemaakt van een verjaardagsfeestje van Van der Paal in sterrenrestaurant ‘t Fornuis. Het hof van beroep had Apache in juni nog gelijk gegeven in de zaak.

