Zomerfestival Het Veld verlaat Wommelgems maisveld en strijkt neer op Linkeroever

WOMMELGEM Dronken fan biedt 50 euro voor gevangen drumstok van Black Box Revelation: voltreffer voor eerste concert in Het Veld

Voor wie er nog aan twijfelt, het festivalseizoen is wel degelijk begonnen. Enkele honderden muziekliefhebbers bewogen zich donderdagavond naar een maisveld in - godbetert - Wommelgem voor wat voor velen het eerste concert was in een veel te lange tijd. Jan Paternoster en zijn Black Box Revelation hadden er duidelijk ook zin in: “We gaan ons toch gewoon allemaal in een karreke zuipen vanavond?”